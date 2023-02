L’ambassadeur italien :la Tunisie reste un marché attractif pour les investisseurs italiens

La Tunisie reste un marché très attractif pour les investisseurs italiens, a déclaré l’ambassadeur d’Italie en Tunisie, Fabrizio Saggio, dans un entretien, publié dimanche 26 février, par le journal La Presse.

Et d’ajouter : « Je vous rappelle que la Tunisie est le premier partenaire commercial de l’Italie. On a 900 entreprises qui sont présentes sur le terrain, ici en Tunisie. Et ces investisseurs continuent à investir. La présence aujourd’hui de dizaines d’opérateurs italiens confirme l’intérêt de l’Italie pour le marché tunisien. Le pays souffre aujourd’hui de stress hydrique qui pourrait s’accentuer avec les effets des changements climatiques.

S’agissant des pistes à explorer pour approfondir la coopération tuniso-italienne dans le domaine des technologies des eaux, plus spécialement, le diplomate italien a affirmé en substance : « Le stress hydrique est l’un des grands sujets auquel fait face, non seulement la Tunisie, mais en général la communauté internationale. Ici en Tunisie, on est en train de construire avec la coopération italienne beaucoup de nouveaux projets en partageant l’expertise qu’on a déjà en Italie sur ce sujet avec des financements dédiés, qui concerneront surtout les gouvernorats du Sud. Le domaine de l’eau est l’un des grands domaines sur lequel on doit travailler ensemble ».