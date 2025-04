L’AmCham réagit aux décision tarifaires de Trump contre la Tunisie

L’American Chamber of Commerce in Tunisia (AMCHAM Tunisia) a pris note, dans un communiqué de presse en date d’aujourd’hui, des récentes décisions tarifaires annoncées par l’administration américaine et exprime sa préoccupation quant à leur impact potentiel sur les échanges commerciaux entre la Tunisie et les États-Unis.

Ces nouvelles mesures soulèvent des interrogations légitimes parmi les entreprises tunisiennes et américaines opérant dans le cadre du partenariat économique Tuniso-Américain. Consciente des enjeux, l’AmCham Tunisia analyse attentivement leurs implications concrètes, en concertation avec ses membres et partenaires, afin d’en évaluer l’impact réel sur les acteurs économiques concernés.

Dans cette perspective, l’AmCham Tunisia réaffirme son engagement à travailler en étroite collaboration avec les autorités tunisiennes et américaines, ainsi qu’avec l’ensemble des parties prenantes, pour explorer les voies d’un dialogue constructif. L’objectif est de préserver un cadre commercial stable, prévisible et mutuellement bénéfique, dans l’intérêt des entreprises, des travailleurs et des consommateurs des deux pays.

« Nous œuvrons pour un dialogue serein et constructif, fondé sur des données factuelles, afin de garantir la stabilité et la pérennité des relations économiques entre la Tunisie et les États-Unis », a déclaré Marouane Ben Jemaa, Président de l’AmCham Tunisia.