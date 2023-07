L’Amen Bank Re-certifiée MSI 20000

Amen Bank vient d’obtenir la certification MSI 20000® pour le troisième cycle consécutif, qui lui a été délivrée par l’organisme COFICERT.

MSI 20000® est la certification de la qualité financière des entreprises et des institutions. Elle est construite sur les axes de solidité et de performance financière. Ces deux axes sont considérés comme les fondamentaux assurant pérennité, solvabilité et rentabilité à toute entité économique. Le diagnostic MSI 20000® repose sur une approche mathématique et scientifique, encadrée par une composante technologique forte et ne laissant aucune place à la subjectivité et à l’hypothétique. Le standard MSI 20000® se veut un gage de confiance et un repère de qualité pour les acteurs économiques et opérateurs financiers à l’échelle nationale et internationale. Le renouvellement de la certification au Standard MSI 20000®, vient conforter AMEN BANK dans ses orientations et ambitions.

- Publicité-