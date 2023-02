L’analyste financier Abdelkader Boudrigua : Recourir au Club de Paris a un mauvais impact

La saisie par la Tunisie du Club de Paris pour rééchelonner sa dette extérieure est déconseillée par l’analyste financier Abdelkader Boudrigua, dans une interview reproduite, jeudi 16 février, dans le supplément économique du journal La Presse.

« Le club de Paris traite deux dimensions; soit le stock, soit le flux, a dit Boudrigua. Le stock de dettes de la Tunisie n’est pas très élevé, étant évalué entre 8 à 9 milliards de dinars. Le stock n’est pas important. Quant au flux, il est du ressort du FMI. Le FMI pourrait demander à un pays (et ce n’est pas le cas de la Tunisie) de rentrer dans des négociations avec le Club de Paris, pour alléger les flux de remboursement sur la durée du programme du FMI. C’est-à-dire, si, sur la durée du programme de trois années, le FMI trouve que les paiements des dettes envers les pays membres du Club de Paris vont fragiliser les réformes ou la réussite des réformes, dans ce cas, il peut suggérer d’aller saisir le Club de Paris. Je pense qu’on n’est pas dans cette configuration, pour le moment, parce que le coût du rééchelonnement de la dette dans le cadre du Club de Paris, en termes de conséquences sur l’image du pays, est beaucoup plus élevé que ce que rapporte cet échelonnement en termes de flux. Et le FMI le sait.

« Recourir au club de Paris, a-t-il ajouté, a un impact indirect sur les IDE, sur la confiance dans l’économie, sur d’autres bailleurs de fonds et sur le financement de l’économie en général. Si le FMI demande à un pays de saisir le Club de Paris, c’est un calcul effectué pour déterminer les coûts et les avantages. Pour le moment, le rééchelonnement de la dette dans le cadre du Club de Paris (même s’il permet d’alléger la charge relative au flux) est un mauvais signal ».