Lancement à El Haouaria, du premier hub tuniso-bavarois de technologies et d’innovation pour l’hydrogène vert

Le premier hub tuniso-bavarois de technologies et d’innovation pour l’hydrogène vert a été lancé mercredi, à la Station éolienne de Sidi Daoud à El Haouaria (gouvernorat de Nabeul) .

Ce programme s’inscrit dans le cadre de la coopération entre le ministère de l’Industrie, de l’énergie et des mines, l’Etat fédéré de la Bavière et le ministère de la coopération économique et développement (BMZ), ainsi que la coopération allemande en Tunisie (GIZ).

Le PDG de la STEG, Hichem Anan a souligné que ce projet visant à développer la coopération scientifique et technologique en matière de production d’hydrogène vert, s’inscrit dans le cadre des efforts déployés par la Tunisie en vue de réaliser la transition énergétique, à travers la production de l’hydrogène vert à partir de l’énergie éolienne générée par la station de Sidi Daoud.

Il a mis l’accent sur le niveau atteint par la coopération tuniso-allemande notamment dans le domaine des énergies renouvelables, soulignant que les efforts seront focalisés sur la rénovation de la station de Sidi Daoud dont les équipements remontent à plus de 20 ans, et le développement de ses capacités en vue d’une exploitation dans le dessalement des eaux de la mer .

Il a indiqué que la STEG veille à développer la production de l’hydrogène vert, avec la coopération de ses partenaires, dont l’Allemagne, ainsi que ses capacités pour développer la production de l’électricité à partir des énergies renouvelables dont l’éolien. Il a évoqué la possibilité pour la STEG d’exporter de l’hydrogène vert vers l’Europe, en exploitant le gazoduc qui traverse actuellement, la Tunisie.

La ministre d’État de Bavière, chargée des affaires européennes et internationales, Melanie Huml, a indiqué que sa présence en Tunisie et à la station de Haouaria, témoigne du souci de donner un nouvel élan à la coopération tuniso-allemande, en particulier dans le domaine des énergies alternatives, dont l’hydrogène vert.

Elle a ajouté que ce hub lancé aujourd’hui, constituera un noyau pour développer les études concernant la production de l’hydrogène vert et la promotion de la coopération scientifique et technologique dans ce domaine dans la perspective de valoriser le grand potentiel de la Tunisie en matière de production et de transport.

La responsable allemande a annoncé le financement, dans ce cadre, d’une étude sur la production et le transport de l’hydrogène vert, moyennant une enveloppe de 820 mille euros.