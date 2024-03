Appel à candidatures pour « Partnering In Business with Germany »

Le ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Energie lance au profit des entreprises industrielles, un appel à candidatures pour la participation à la nouvelle édition du programme de coopération tuniso-allemand » Partnering In Business with Germany » (2024), a indiqué lundi l’Union Tunisienne de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat (UTICA).

Elaboré en collaboration avec le ministère fédéral allemand de l’Économie et du Climat, le programme « Partnering In Business with Germany » vise à renforcer la coopération logisitique et commerciale entre les entreprises tunisiennes exerçant dans le secteur de l’industrie et des services et leurs homologues allemandes, à travers, notamment, la formation des chefs d’entreprises dans certains domaines comme la gestion de la production, la qualité, le marketing et l’élaboration du bussiness plan.

Cette formation permettra de conclure des accords de partenariat avec les entreprises allemandes.

Le programme en question prévoit aussi un accompagnement personnalisé des entreprises tunisiennes qui seront retenues durant une année, des visites de terrain à des entreprises allemandes.

Les entreprises tunisiennes pourront également participer à des salons spécialisés en Allemagne dans le cadre de ce programme qui offrira aussi la possibilité aux participants d’accéder à une plateforme comportant plus de 20000 entreprises internationales.

Les entreprises souhaitant participer à cet appel à candidatures sont appelées à soumettre un dossier par voie électronique ( [email protected]) avant le 30 mars 2024.