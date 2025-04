« Biben El Medina », où la technologie réinvente l’histoire et revisite la mémoire

La médina de Tunis s’est parée d’une lumière exceptionnelle dans la soirée du mercredi 19 mars 2025, inaugurant la troisième édition de « Biben El Medina », une expérience immersive où la technologie réinvente l’histoire et où l’industrie créative revisite la mémoire, offrant un regard artistique contemporain sur la ville ancienne.

L’événement a été officiellement inauguré par la ministre des Affaires culturelles, Amina Srarfi, à Dar Hussein, siège de l’Institut national du patrimoine (INP), ainsi que dans plusieurs monuments et édifices historiques de la médina de Tunis. Organisée par le Centre international de Tunis pour l’économie culturelle numérique (TICDCE), en collaboration avec l’Institut national du patrimoine, cette manifestation en sons et en lumières se poursuivra jusqu’au 23 mars 2025.

Suivant le parcours interactif, la ministre a assisté à un spectacle du hakawati (conteur) avant de se rendre au « Marché des startups », où plusieurs projets numériques innovants mettant en valeur le patrimoine culturel national ont été présentés.

Elle s’est ensuite rendue sur la place de la mosquée El Ksar, où elle a découvert l’expérience du laboratoire créatif itinérant « Madad », avant de visiter « Dar el-sfaksia », qui abrite « Légendes de la Médina », une exposition de photographies générées par intelligence artificielle.

A l’Institut national du patrimoine -Dar Hussein-, le spectacle musical interactif « Electro Koufi » a proposé un voyage à travers l’histoire et l’évolution de l’écriture, où la lettre et la calligraphie deviennent un guide à travers le temps.

Elle a également assisté à des projections numériques et à une présentation sur l’histoire de Tunis et de ses portes emblématiques donnée par l’historien Abdessattar Amamou.

A Dar El Haddad, -siège de la division muséographique- a été présenté le projet « Alissa » revisitant les légendes mythologiques en réalité augmentée.

Dans une déclaration à la presse, la ministre a souligné l’importance de telles initiatives pour sensibiliser les jeunes générations à la richesse historique et civilisationnelle du pays, en s’appuyant sur les nouvelles technologies. Elle a également mis l’accent sur le soutien apporté aux startups culturelles, qui participent activement à la valorisation du patrimoine à travers des expériences numériques immersives, contribuant ainsi à mettre en valeur la médina et ses monuments de manière pédagogique et innovante.

Pendant cinq soirées ramadanesques, les visiteurs sont invités à parcourir un itinéraire interactif à travers des sites emblématiques, où projections, mapping, spectacles, vibrations et expériences numériques et sonores offrent un regard nouveau sur des lieux chargés d’histoire. De la coupole Abdallah at-Tarjuman à la Tombe du Soldat inconnu, de la Kasbah à Bab Bhar…autant de symboles d’histoire et d’architecture, se métamorphosent sous l’effet des jeux d’ombres, de lumières et de sons, offrant une odyssée immersive au cœur de la médina de Tunis.

Communiqué