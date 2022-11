La deuxième phase du projet de modernisation des infrastructures routières ( PMIR-II) a été lancée, par le ministère de l’Equipement et de l’habitat.

D’un coût total estimé à 735 millions de dinars, ce projet cofinancé par la Banque africaine de développement (BAD) porte sur la réhabilitation de 230,6 kilomètres de routes classées dans les gouvernorats de Siliana (nord-ouest), Kasserine (centre-ouest), Kairouan, Sidi Bouzid (centre) et Gafsa (sud-ouest), selon les données présentées, mercredi, lors d’un atelier organisé par la Direction des ponts et chaussées du ministère de l’Equipement.

Le PMIR-II concerne la réhabilitation de 11 routes classées réparties en 2 tranches. La première tranche consiste en l’aménagement de 138 km de routes classées réparties en 4 lots dans 3 gouvernorats (Kairouan, Sidi Bouzid et Gafsa) faisant savoir que les travaux de cette tranche commencent le premier trimestre 2023 après avoir lancé, le 11 octobre 2022, un appel d’offres.

La deuxième tranche prévoit l’aménagement de 92,6 km de routes classées réparties en 2 lots dans 2 gouvernorats (Siliana et Kasserine).

Ce projet porte, également, sur la mise en 2*2 des deux voies de la route GP2 entre les deux villes de Enfidha et Kairouan sur un linéaire de 56 km répartis en 2 lots dans les deux gouvernorats de Sousse et Kairouan.A noter que le décret-loi n° 2022-65 du 19 octobre 2022, modifiant et complétant la loi n° 2016-53 du 11 juillet 2016 relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique aidera à surmonter les obstacles de réalisation et le parachèvement des projets publics dans les meilleurs délais.