Lancement, de la 3ème édition du projet « ‘ Lab Innova pour la Tunisie 2023 « 

La 3ème édition du projet de formation tuniso-italien » Lab Innova pour la Tunisie 2023 » sera lancé, lundi 12 juin courant, à l’initiative de l’Agence Italienne pour le commerce extérieur et l’Ambassade d’Italie en Tunisie, en collaboration avec le ministère des Technologies de la Communication, Smart Capital et l’Association Tunisian Startups.

S’inscrivant dans le cadre du programme » Lab Innova For Africa « , le Lab Innova pour la Tunisie a assuré des sessions de formation au profit de 40 startups tunisiennes, lors de ses deux premières éditions.

Pour cette troisième édition, 22 jeunes entrepreneurs ont été sélectionnés, sur un total de 51 start-upeurs tunisiens qui ont présenté leurs candidatures.

Ces jeunes bénéficieront d’une formation, qui sera suivie, en automne, par un voyage d’étude en Italie (dans la région d’Emilie-Romagne). Ils prendront part, à cette occasion, au salon SMAU (Salon international des technologies de l’information et des télécoms), qui accueille, chaque année, environ 50 000 visiteurs, parmi les entreprises et les professionnels de tout l’écosystème de l’innovation (startups, incubateurs, accélérateurs, partenaires technologiques, administrations publiques…).

Il importe de rappeler qu’outre la Tunisie, le programme italien » Lab Innova For Africa » couvre plusieurs pays en Afrique, notamment Angola, Côte d’Ivoire, Ethiopie, Ghana, Mozambique, Nigéria, Rwanda, Sénégal, et Ouganda. Il a assuré, jusque-là, des sessions de formation au profit de 275 entreprises africaines exerçant dans les activités de l’agro-alimentaire et des TIC.