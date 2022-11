Lancement de la Semaine africaine de l’industrialisation

Plusieurs activités annoncées dans le cadre de sa célébration dont le sommet des femmes africaines transformatrices, la Semaine de l’industrialisation de l’Afrique a pour objectif de faire du continent, le prochain grand centre manufacturier du monde et ce de manière durable et inclusive

Les activités entrant dans le cadre de la Semaine africaine de l’industrialisation ont été lancées , le 20 novembre, au Palais du 29 juillet de Niamey, capitale du Niger. Le lancement de ces activités couplées à celles du 1er Sommet des femmes africaines transformatrices a été donné par la ministre de l’Industrie et de l’Entreprenariat des Jeunes, Mme Salamatou Gourouza Magagi. Outre les autorités nationales, la cérémonie a enregistré la présence des institutions régionales, continentales internationales telles, la Commission de l’Union Africaine, l’ONUDI, la CEA, l’AUDA-NEPAD, la BADEA.



Célébrée le 20 novembre de chaque année (depuis 1989), la Semaine de l’industrialisation de l’Afrique a pour objectif de faire du continent, le prochain un grand centre manufacturier du monde et ce de manière durable et inclusive. Au cours de ce sommet, toutes les questions essentielles en lien avec l’industrialisation à travers des échanges seront examinées. Aussi, des débats sur plusieurs thématiques dont celle relative aux petites et moyennes entreprises et industries dirigées par les jeunes et les femmes seront engagés tout au long de la semaine.



Cette semaine de l’industrialisation va donc accélérer l’élan et engager conjointement les pays dans des actions audacieuses en faveur de l’industrialisation accélérée de l’Afrique. Pour ce qui est du Niger, la ministre Mme Gourouza Salamatou Magagi a soutenu que l’industrialisation ne sera plus un vain mot mais une réalité. Elle a annoncé que dès 2023, la première zone industrielle verra le jour à Niamey.