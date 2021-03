Lancement de l’appel à candidatures « I-Portunus » aux architectes et aux professionnels de la culture

Après « I-Portunus pour la traduction littéraire » et « pour la musique », un nouvel appel à candidatures est ouvert aux architectes et aux professionnels de la culture actifs dans le domaine de l’architecture (particuliers et groupes jusqu’à 5 personnes), âgés de 18 ans et plus, de tous diplômes et niveaux d’expérience, résidant légalement dans un pays du Programme Europe Créative, et désirant participer à une mobilité internationale pour promouvoir leurs projets. I-Portunus est un projet pilote sélectionné et cofinancé par le programme Creative Europe et un consortium dirigé par le Goethe-Institut avec l’Institut français et Izolyatsia. Cette deuxième phase s’étend de fin 2020 à fin 2021. la date limite de soumission est fixée pour le 14 mars 2021. les résultats seront annoncés le 16 avril prochain.

I-Portunus fournit un soutien financier pour financer en partie les frais de voyage (transport, hébergement, etc.) vers un ou plusieurs pays d’Europe Créative.

La durée de la mobilité doit être comprise entre 7 et 60 jours et doit avoir lieu avant le 30 novembre 2021.

L’objectif principal de la mobilité des candidats est de préférence l’un des suivants: Collaboration internationale (par exemple dans le cadre d’un projet international), Résidences orientées production :(par exemple, des recherches sur place et développement de nouveaux designs en relation avec l’environnement social et physique),. Développement professionnel (par exemple, participation à des réunions de réseau, des vitrines, des ateliers, des master classes et d’autres types de formation en dehors de l’éducation formelle, tels que des centres de création)

I-Portunus vise à soutenir la mobilité des artistes, créateurs et professionnels de la culture entre tous les pays participant au programme Europe créative. I-Portunus 2020-21 organise cinq appels ouverts pour soutenir la mobilité internationale des artistes, créateurs et professionnels de la culture dans les secteurs de la musique, de la littérature, de l’architecture et du patrimoine culturel. Ces appels ouverts ont été ouverts pendant deux mois et lancés à trois dates différentes, soit le 9 décembre 2020 (pour la musique et la traduction littéraire), le 15 janvier 2021 (architecture), le 15 février 2021 (musique et patrimoine culturel).

La mobilité doit se concentrer sur la collaboration internationale, le développement professionnel et les résidences axées sur la production. Dans chaque secteur, I-Portunus se concentre sur des besoins spécifiques.

Il prévoit un budget total de 500 000,00 EUR, réparti sur les cinq prochains appels. Un soutien financier existera à partir d’un montant fixe par demandeur pour le transport et d’une indemnité journalière, selon le pays de destination.

Pour postuler, les candidats doivent organiser un projet avec une institution d’accueil / partenaire / boursier dans un autre pays d’Europe créative. Pour s’ inspirer, ils peuvent visiter la base de données des transartistes , où sont mises en évidence les organisations hôtes qui accueillaient auparavant des bénéficiaires I-Portunus. Dans leurs dossiers, les candidats doivent décrire le projet et son objectif principal, à savoir la collaboration internationale, la résidence orientée production ou le développement professionnel et expliquer comment la mobilité leur permettra d’atteindre l’objectif déclaré et fournir des documents montrant qu’ils sont fait des plans avec un partenaire et que le partenaire est engagé dans ce projet.

Pour postuler les candidats peuvent se rendre sur ce lien :httpss://my.i-portunus.eu/