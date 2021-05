Lancement de l’élaboration du projet du registre national de vaccination anti-covid-19

Le directeur de la recherche médicale au ministère de la santé, Nooman Kadri, a annoncé samedi le démarrage de l’élaboration du projet du registre national de vaccination anti-covid-19. Kadri a précisé dans une déclaration à la TAP que l’objectif du projet est de fournir différentes données concernant les personnes vaccinées contre le coronavirus et les effets secondaires qui apparaissent après la vaccination. Le projet a été présenté devant le comité directeur de la campagne nationale de vaccination anti-covid-19 et a été approuvé lors d’une séance de travail tenue mercredi 26 mai courant, a-t-il précisé. Ce projet permettra un meilleur suivi des personnes vaccinées et une élaboration des recommandations pour une exploitation rationnelle des ressources ainsi que le lancement des recherches scientifiques, a encore noté le responsable.

