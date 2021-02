Lancement des véhicules commerciaux Changan avec le modèle Star Truck

Changan Automobile, constructeur automobile depuis 1957, leader du marché utilitaire en Chine, N°1 de la R&D de l’industrie automobile en Chine et l’un des 4 premiers constructeurs dans le segment VP, est parmi nous en Tunisie.

Avecsa longue expérience sur le marché, la marque dispose de joint-ventures avec des marques comme Ford, Mazda, Jiangling, PSA ou encore Suzuki, ainsi qu’avec les fournisseurs de pièces Bosch, Aisin et Schaeffler. Jusqu’à fin 2020, on comptait 19 millions d’utilisateurs des véhicules Changan dans le monde.

Au départ, ce sont les utilitaires Changan qui entrent sur le marchétunisien. Les premiers véhicules sont des mini-trucksStar Truck, assemblés chez ICAR à Sousse. Ce véhicule se décline en pick-up simple cabine et en double cabine 5 places.

Le petit pick-up de ChanganCommercial Vehiclesest commercialisé avec un moteur de 4 cylindres, 1.2L (1243 cc) essence, qui adopte le processus de fabrication suivi dans l’industrie allemande. Ildéveloppe 98chDin pour un couple de 119 Nm. Le bloc moteur est associé à une boite de vitesses manuelle à 5 rapports.Sa vitesse maximale est de 120 km/h et sa consommation moyenne s’affiche à 7.4 l / 100 km. Cette camionnette est équipée d’ABS, de double airbag et de la direction à absorption d’énergie aux normes européennes. Elle est disponible en plateau ridelle, en benne basculante, en caisse frigorifique, en benne tasseuse… Sa capacité de chargement est de 1,06 tonne, soit plus que les pick-up qui ne prennent qu’une tonne. La suspension est à six ressorts à lames pour assurer des niveaux de capacité de charge de pointe.

D’une longueur de 4,56 m pour 1,645 m de largeur en version simple cabine (4,66 m de longueur et en version double cabine), le Star Truck a une hauteur de 1,89 metun empattement de 2,90 m. Les dimensions du plateau de chargement sont 2750 mm /1520mm /370 mm pour la simple cabine et 2050 mm/1520 mm /370 mm pour la double cabine.

Testés sur autoroute par des techniciens qualifiés, ces véhicules offrent une stabilité parfaite, un très bon freinage, en plus de condition deconfort optimales à bord. La garniture intérieure est de haute qualité et luxueuse, avec le tableau de bord bicolore auto-lumineux. Changan Star Truck est équipé d’autoradio, de climatisation,de vitres électriques ainsi quede la fermeture centralisée (en version double cabine).

Proposéen deux coloris (blanc et gris métallisé) et livrable immédiatement, Changan assure qu’un stock important du Star Truck est disponible au niveau de son réseau sur tout le territoire tunisien. Changan Tunisie vous invite à son Showroom Changan Mégrine où les deux nouvelles camionnettes sont exposées, la version simple ainsi que la version double cabine.

