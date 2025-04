Lancement du projet Soil Matters en Tunisie

Le projet » Soil Matters » qui permettra de développer et de promouvoir les innovations agroécologiques avec le secteur privé a été lancé, mardi, à Tunis.

D’une durée de 3 ans et 10 mois (mai 2025/juin 2028), le projet est financé à hauteur de 2,3 millions d’euros par le ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du développement (BMZ), a indiqué Anneke Trux responsable programme global » Protection et Réhabilitation des sols pour la sécurité alimentaire » (ProSol) dans une déclaration aux médias.

Il sera mis en place par le ministère de l’Agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche et l’Agence allemande de coopération internationale (GIZ), a-t-elle ajouté.

Il s’agit d’un programme global doté d’un budget total de 20 millions d’euros qui sera déployé en Tunisie, en Inde, au Kenya, en Ethiopie, au Madagascar et au Cameroun.

En effet, les acquis du projet « Protection et réhabilitation des sols dégradés en Tunisie » (ProSol), qui ont permis de restaurer la qualité des sols et d’améliorer les pratiques agricoles durables dans les zones d’intervention serviront de base solide pour la mise en œuvre de Soil Matters, a-t-elle encore dit.

Il s’appuiera sur les leçons tirées du précédent programme, mettra l’accent sur le rôle crucial du secteur privé dans la promotion des pratiques agroécologiques. A travers l’implication des entreprises privées et l’amélioration du cadre administratif et financier, le projet visera à renforcer l’adoption de ces pratiques par les producteurs, à développer des solutions innovantes et à créer des synergies pour une gestion durable des ressources naturelles.

Le nouveau programme continuera de promouvoir une agriculture résiliente et respectueuse de l’environnement, en intégrant pleinement le secteur privé comme acteur clé du changement.

Dans le cadre de ProSol, certaines questions ont été soulevées dont notamment le potentiel du renforcement de la coopération avec le secteur privé. L’objectif est de favoriser la mise à niveau des solutions développées dans le cadre de ProSol, a-t-elle expliqué.

Certains agriculteurs souhaitent améliorer la matière organique dans les sols mais ne disposent pas de moyens pour en produire dans leurs fermes, d’autres demandent d’avoir plus d’options d’achat sur le marché privé, que ce soit pour les intrants, la matière organique (compost), les semences, outre les services telle que l’analyse des sols, d’où l’importance d’enchaîner avec un nouveau projet.

A noter que le projet ProSol clôturé, mardi, à Tunis, a permis de réhabiliter et de protéger plus de 12 mille hectares de terres agricoles, améliorant ainsi leur fertilité et leur capacité de rétention d’eau.

Lancé en septembre 2019, ce projet a permis d’adopter des pratiques agroécologiques durables a favorisé notamment l’augmentation de 36% en moyenne des rendements des sols réhabilités par rapport aux terres non traitées.

