Lancement d’un nouveau circuit culturel et culinaire sur la thématique de l’huile d’olive à Djerba

Djerba Management Organisation (DMO Djerba) a inauguré, le 1er mars 2024, un nouveau circuit culturel et culinaire sur la thématique de l’huile d’olive, proposant ainsi, aux visiteurs de découvrir une huilerie à grande valeur historique et culturelle, l’huilerie « Fessili », et ce, dans le cadre de la valorisation du patrimoine matériel et immatériel de l’île.

Réalisé dans le cadre du projet «Promotion du Tourisme Durable» mis en œuvre par le ministère du Tourisme avec l’appui de la GIZ, dans le cadre de son programme « Tounes Wijhetouna », ce circuit « impactera d’une façon positive le développement économique de ces régions par la visite des touristes et la création d’une dynamique aux alentours des huileries », d’après Hamda Abdellaoui, directeur exécutif du DMO Djerba.

D’après un communiqué, publié lundi, par DMO, l’huilerie souterraine « Fessili », qui appartient à la municipalité de Midoun à la suite d’une donation effectuée par la famille « Fessili », a en effet fait l’objet d’aménagements dans le cadre de son exploitation.

Afin d’augmenter son attractivité, la visite de cette huilerie sera accompagnée d’activités participatives sur place à plusieurs niveaux, telles que des activités d’animation et l’exposition de produits issus de l’artisanat local.

Plusieurs ateliers mobiles seront proposés en parallèle, dont l’« Atelier gourmand », animé par des jeunes chefs locaux, et qui vise à faire découvrir les saveurs de la cuisine typique de Djerba, l’« Atelier cosmétique » qui permet de s’initier les participants à la fabrication du savon à base d’huile d’olive, et l’« Atelier oléologique » dont la finalité consiste à aider les participants à distinguer les différents types d’huiles d’olive par la dégustation ou l’analyse sensorielle.

En outre et durant les saisons de récolte (novembre à mars), les touristes peuvent participer à la cueillette, afin de leur permettre de découvrir la vie locale et se rapprocher des populations insulaires.

Afin d’accompagner les touristes, qu’ils soient en groupes ou individuels, une vingtaine de guides ont été formés à cet effet.

Selon DMO, le projet de promotion du patrimoine culturel de Djerba à travers la valorisation des métiers ancestraux autour de l’huile d’olive permettra de préserver l’huilerie souterraine dans le circuit proposé et d’inciter les propriétaires des autres huileries du même type actuellement délaissées à les aménager et les exploiter pour sauvegarder ce patrimoine.

Etant donné que ces huileries se trouvent le plus souvent dans la campagne ou dans des lieux qui ne figurent pas dans les circuits classiques, ce projet favorisera, ainsi, une intégration de ces régions inexplorées de l’île, ce qui est en mesure d’apporter de nouvelles opportunités d’affaires aux habitants (artisanat, vente des produits de terroir, épiceries, commerces…).

Pour rappel, DMO Djerba est un organisme lancé en 2021 qui se positionne comme un acteur touristique dans la démarche public-privé de promotion spécifique de Djerba en représentant la destination lors des événements nationaux et internationaux, mais aussi via l’établissement de stratégies marketing pour promouvoir l’offre disponible.