L’office des tunisiens à l’étranger (OTE) a annoncé, le lancement d’une étude en ligne, sur la contribution économique et sociale des Tunisiens à l’étranger, lit-on dans un communiqué publié sur sa page facebook officielle.

L’étude, basée sur un questionnaire sur le site de l’OTE, vise à mesurer la valeur des contributions économiques et sociales des Tunisiens à l’étranger et à déterminer leur rôle dans le développement de la Tunisie.

Les résultats de cette étude permettront au gouvernement de définir une stratégie claire dans ce domaine, selon l’OTE.

Il est à noter qu’en 2019, le montant des transferts en devises des Tunisiens établis à l’étranger a dépassé les recettes touristiques selon la Banque centrale de Tunisie.

