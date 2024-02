Lancement d’une task force algéro-allemande sur l’hydrogène

L’Allemagne et l’Algérie mettent en place un groupe de travail sur l’hydrogène alors que les deux pays révèlent leur intention de travailler plus étroitement ensemble sur la production d’hydrogène vert.

Dans le cadre de ces plans, l’Allemagne a déclaré que l’Algérie devrait être soutenue dans la mise en place d’une infrastructure et d’une production d’hydrogène, ajoutant qu’une usine pilote d’hydrogène serait installée.

Espérant promouvoir les conditions-cadres pour la production, le stockage et le transport de l’hydrogène vert et de ses dérivés, la task force algéro-allemande sur l’hydrogène intervient alors que l’Allemagne cherche à sécuriser un approvisionnement importé du vecteur énergétique.

Robert Habeck, ministre allemand des Affaires économiques et de l’Action pour le Climat (BMWK), a déclaré que l’Allemagne souhaitait “encourager l’Algérie” à produire plus d’hydrogène à l’avenir.

La déclaration d’intention a été signée après un échange entre ministres et représentants d’entreprises – y compris ceux des Commissions européennes, d’Italie, d’Autriche et de Tunisie, qui, selon le BMWK, soutiennent la création d’un corridor sud de l’hydrogène.

En mai dernier( 2023), des plans ont été révélés pour combiner des projets de pipelines d’hydrogène en Tunisie, en Italie, en Autriche et en Allemagne afin d’établir un corridor de 3 300 km qui pourrait répondre à 40% de la demande européenne d’hydrogène importé en 2030.

Maintenant, a déclaré le BMWK “ » il est envisagé la conversion et l’expansion du corridor de gazoduc existant pour l’hydrogène renouvelable, de l’Algérie via la Tunisie, l’Italie et l’Autriche vers le sud de l’Allemagne. L’Algérie vise à devenir un important producteur d’hydrogène vert et vise à exporter 10% des besoins de l’UE d’ici 2040.”

L’Allemagne a récemment confirmé une contribution supplémentaire au Fonds Hydrogène vert de la Banque européenne d’investissement (BEI) pour accorder des subventions aux pays en développement en subventionnant les investissements et les services de conseil.