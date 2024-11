L’Agence Nationale pour la Maîtrise de l’Énergie (ANME) a annoncé, mercredi, le lancement officiel du programme Prosol Elec économique destiné aux ménages à revenus moyens, et ce en marge de la première édition du Forum Méditerranéen de la Décarbonation (DecarboMED).

Le programme PROSOL ELEC économique s’inscrit dans le cadre du Programme National de la Maîtrise de l’Energie et est destiné aux clients souhaitant se doter d’une installation solaire photovoltaïque (PV) pour couvrir leurs besoins en électricité. Il cible les ménages dont la consommation électrique est comprise entre 1200 et 1800 kWhpar an.

Ce mécanisme de financement permet aux familles tunisiennes de bénéficier de subventions octroyées par le Fonds de Transition Energétique (FTE) chapeauté par l’ANME.

Le mécanisme financier proposé dans le cadre de ce programme, est composé d’une subvention de l’ordre de 1500 dinars accordée par le FTE et d’un crédit bancaire remboursé via la facture d’électricité de la STEG sur une période de 10 ans avec un taux d’interet de 3%.

- Publicité-