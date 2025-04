L’ancien ministre du Tourisme, Habib Ammar, candidat au poste de Secrétaire général de l’OMT

Tunisie a annoncé lundi la candidature de l’ancien ministre du Tourisme, Habib Ammar, au poste de Secrétaire général de l’Organisation mondiale du tourisme (OMT).

La Tunisie a fait du tourisme un levier de développement et de création de richesse. Elle s’est engagée dans l’industrie touristique et en diversifier les sources, tout en demeurant, à travers les âges, une terre de rencontre, de dialogue et de coexistence pacifique entre les peuples, a souligné le ministre des Affaires étrangères Mohamed Ali Nafti lors d’un point de presse organisé au siège de l’Académie diplomatique internationale de Tunis.

Il a ajouté que le Président de la République a décidé de faire de 2025, une année de renforcement et de développement de la coopération multilatérale, y compris avec les différentes agences des Nations Unies, notamment l’Organisation mondiale du tourisme.

Cette dernière, qui fête 80 ans de son existence continue de porter les espoirs des peuples et des nations en matière de consécration du droit international, de justice, de légalité internationale et d’ouverture sur de nouvelles perspectives de développement global et durable, a poursuivi le ministre des Affaires étrangères.

A noter que la réunion consacrée à l’examen des candidatures aura lieu fin mai 2025 dans la capitale espagnole, Madrid, où se trouve le siège de l’organisation. L’assemblée générale dédiée au vote se tiendra en novembre 2025.

Et d’ajouter que l’accès du candidat tunisien à ce poste offrira à la Tunisie une opportunité de renforcer davantage son rayonnement régional et international dans le domaine du tourisme, considéré comme un secteur qui, au-delà de son aspect économique, vient consacrer et promouvoir les valeurs prônées par la Charte des Nations Unies, telles que la sécurité, la paix, la stabilité et l’interculturalité.

De son côté, le ministre du Tourisme, Soufiane Tekaya, a mis en avant le rôle historique de la Tunisie en tant que carrefour des civilisations et des cultures ainsi que la multiplicité de ses paysages et la richesse et la diversité de ses produits touristiques. Autant d’atouts qui l’habilitent, aujourd’hui, à assumer un rôle conséquent au sein de l’Organisation mondiale du tourisme.

Il a également mis en avant l’attachement de la Tunisie à développer son modèle touristique à travers une stratégie nationale basée sur la diversification de l’offre, la transition numérique, la résilience face à la concurrence et la valorisation du capital humain. Plus qu’une simple activité économique ou culturelle, le tourisme constitue aujourd’hui, un outil diplomatique stratégique au service de la paix et du développement global et durable, a-t-il soutenu.

Pour le ministre du Tourisme, la candidature de Habib Ammar traduit l’ambition de la Tunisie de renforcer sa présence au sein de la gouvernance mondiale de ce secteur stratégique qui constitue un des piliers de l’économie nationale.

Prenant la parole, le candidat Habib Ammar a donné un exposé sur les défis et enjeux du tourisme futur avant de s’attarder sur les principaux axes de son programme visant à asseoir les fondements d’un tourisme durable et vert.

Né à Tunis en 1967, Habib Ammar a été nommé ministre du Tourisme dans le gouvernement de Hichem Mechichi le 25 août 2020. Il a auparavant occupé plusieurs postes au sein du ministère du Tourisme. Il a été directeur général de l’Office national du tourisme tunisien de 2010 à février 2014, chef de cabinet du ministre du Tourisme de 2008 à 2010, directeur du Bureau de la réhabilitation touristique au ministère de 2005 à 2008.

Habib Ammar est diplômé de l’École nationale d’administration et est titulaire d’une maîtrise en gestion, spécialité finance internationale de l’Université Paris-Dauphine. Le candidat est également diplômé de l’Institut de défense nationale.