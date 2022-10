L’Angola tente de réduire sa dépendance au pétrole

Pendant des années, le pétrole a été le moteur de l’économie angolaise. Le pays d’Afrique australe ne vend pratiquement rien d’autre. Le brut représente 95 % des exportations de l’Angola. La hausse des prix du pétrole en 2022 a permis au pays de réduire sa dette publique à 56,5 % du produit intérieur brut cette année, contre 79,7 % en 2021 et 123,8 % en 2020.

Le pays a gagné 2,1 milliards de dollars grâce aux ventes de brut au cours du seul mois de mai.Mais Luanda est déjà passé par là et sait que les bons moments ne durent jamais. En 2021, l’Angola est sorti d’une longue récession provoquée par près de cinq années de faibles prix du brut.

Un récent rapport de la Banque mondiale évalue la croissance à 3,1 % cette année. Il prévoit une légère baisse de régime en 2023, avant de se stabiliser à 2,9 % en 2024. Pour les dirigeants du pays, trouver de nouvelles sources de croissance et d’emplois est une nécessité, sinon un autre ralentissement économique devient inévitable.Depuis son arrivée au pouvoir en 2017, le gouvernement du président João Lourenço a commencé à promulguer des réformes pour promouvoir l’investissement et stimuler la compétitivité.

Les autorités ont essayé d’orienter les investissements vers des secteurs tels que l’agriculture et l’industrie manufacturière, dans le but de réduire la dépendance excessive de l’Angola au pétrole. L’Angola entreprend également un vaste processus de privatisation pour se débarrasser des entreprises parapubliques inefficaces et déficitaires.

Premier producteur de pétrole en Afrique depuis juin, après avoir supplanté le Nigeria, l’Angola sait que la croissance durable ne viendra pas du pétrole, mais plutôt de la réduction de l’influence excessive de cette ressource sur l’économie. Antonio Henriques da Silva, est le président de l’Agence pour la promotion des investissements et des exportations de l’Angola. Il rejoint l’émission avec des idées sur la voie de la diversification de l’Angola.