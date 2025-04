L’ANME et le CETIME s’associent pour créer un laboratoire d’analyses et d’essais des produits d’éclairage LED

Un contrat portant sur la mise en place d’un laboratoire d’analyses et d’essais des produits d’éclairage LED pour un coût total estimé à 1,5 million de dinars, a été signé, jeudi, entre l’Agence Nationale pour la Maîtrise de l’Énergie (ANME) et le Centre Technique des Industries Mécaniques et Electriques (CETIME).

L’ANME a fait savoir que cette initiative s’inscrit dans le cadre du projet de « Développement du marché tunisien de l’éclairage vers des technologies à haute efficacité énergétique », financé par le Fonds pour l’Environnement Mondial (FEM) et mis en œuvre par l’agence en coopération avec le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD).

Lors de la cérémonie de signature, le directeur général de l’ANME, Faehi Hanchi a souligné l’importance de la coopération entre l’Agence et le Centre, qui a débuté depuis le milieu des années 1980, et qui s’est reflétée positivement sur les programmes d’action conjoints tels que le contrôle des marchés.

Il a mis l’accent sur la nécessité de consolider les domaines de coopération entre les deux institutions, notamment après l’adoption, en décembre 2024, des mesures relatives à la maîtrise de l’énergie dans les établissements publics.

Pour sa part, le directeur général du CETIME, Noureddine Guizani a affirmé que le centre est ouvert à tous les domaines de production en Tunisie, insistant sur l’importance de rationaliser la consommation d’énergie et de conjuguer les efforts pour assurer la réalisation des objectifs de la transition énergétique.

