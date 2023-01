L’apathie et la mal-gouvernance minent la Tunisie

La crise politique en Tunisie ne montre aucun signe de dénouement. Le président de la République, Kais Saied espérait que les élections de décembre scelleraient et concluraient la construction de sa « Nouvelle République », comme il aimait à l’appeler. Il a dû être cruellement déçu, a déclaré Silvia Colombo, chercheuse au Collège de défense de l’OTAN à Rome à l’Institute for Security Studies (ISS).

« Le faible taux de participation devrait être un signal d’alarme pour Saied », a ajouté Riccardo Fabiani, expert de l’International Crisis Group, tout en notant que Saied avait montré peu d’adaptabilité aux revers politiques jusqu’à présent et qu’il était peu probable qu’il le fasse cette fois-ci.

Le retour de bâton risque maintenant de s’amplifier. Le Front de salut national, créé en mars dernier par 12 partis politiques que Saied a éjectés du Parlement, a organisé des manifestations en réponse aux élections de décembre, bien qu’elles n’aient pas attiré de grandes foules jusqu’à présentes.

La plus puissante organisation syndicale de Tunisie, l’UGTT, qui compte plus d’un million de membres, commence à se réveiller. Jusqu’à présent, elle est restée silencieuse face au coup de force de Saied. Son secrétaire général, Noureddine Taboubi, a déclaré le mois dernier qu’il ne pouvait plus tolérer la menace que Saied faisait peser sur la démocratie tunisienne, y compris son règne solitaire.

Fin décembre, il a annoncé que « l’UGTT présentera, en collaboration avec les composantes de la société civile, une initiative pour sauver le pays de l’effondrement ». Taboubi n’a pas donné de détails, bien que les travailleurs des transports affiliés à l’UGTT aient mené une grève assez réussie dans tout le pays au début du mois de janvier.

Colombo présume que ni le Front de salut national ni l’UGTT n’ont le soutien ou la vitalité nécessaires pour sortir la Tunisie de sa crise. Elle note que les Tunisiens ont applaudi lorsque Saied a éjecté les partis du Front du salut national du Parlement en 2021. (Elle estime que ces partis n’auraient pas obtenu de bons résultats aux élections, « parce qu’il s’agit d’un bloc de personnalités politiques très hétéroclites ; il n’a pas vraiment de circonscription ou de programme. Mais aussi parce que ces personnalités appartiennent… au passé ».

Et elle doute que l’UGTT puisse faire beaucoup mieux. Elle note que malgré les appels de Taboubi à une nouvelle mobilisation audacieuse contre Saied, il est resté vague dans l’élaboration d’un programme. Et ajoute : » Le bilan de l’UGTT a toujours été d’essayer de trouver une sorte de compromis avec les autorités au pouvoir. Elle représente, dans la plupart des cas, la vieille garde ».

L’opposition privée de soutien populaire

Fabiani est d’accord avec Colombo pour dire que le Front de salut national ne dispose pas d’un soutien populaire suffisant pour monter un défi sérieux à Saied. Mais il pense que l’UGTT pourrait infliger des dommages politiques au président par le biais d’une action de grève étendue si ses intérêts fondamentaux étaient menacés – par des mesures d’austérité, par exemple.

De telles mesures pourraient être introduites comme conditions au renflouement du Fonds monétaire international (FMI) que Saied cherche à obtenir pour faire face à la crise économique qui aggrave la crise politique. Près de 50 % des Tunisiens vivent déjà dans la pauvreté, et plus de 20 % sont au chômage. Le paysage économique désastreux a été un autre facteur de la faible participation électorale du mois dernier.

Colombo pense que ce faible taux de participation est une mauvaise nouvelle pour Saied et la Tunisie. Elle a souligné « une sorte d’apathie qui a pris le contrôle de l’esprit des Tunisiens sur tout ce qui est politique ».

Car depuis 2011 au moins, la Tunisie a vécu une phase très intense de mobilisation populaire et de débat politique animé, de participation de la société civile, etc. Cela signifie maintenant un retour à la période pré-révolutionnaire, qui a été gelée politiquement … en raison des actions du président Saied et du ressentiment qu’elles ont créé parmi les Tunisiens. Mais aussi parce que les autres acteurs n’ont pas non plus été à la hauteur du défi auquel la Tunisie est confrontée ».

Fabiani estime que la seule issue possible serait un véritable dialogue entre tous les principaux acteurs pour trouver un compromis. Mais pour l’instant, cela semble tiré par les cheveux. Malheureusement, la situation, semble-t-il, pourrait se détériorer jusqu’à ce qu’il y ait une mobilisation de masse, voire un coup d’État ».

Une léthargie partagée par la communauté internationale

La communauté internationale semble habitée par la même apathie. L’Union européenne a évité de critiquer directement les élections, et les États-Unis les ont qualifiées de « premier pas » (dans la bonne direction).

Fabiani estime que les pays occidentales se retiennent. Avec la guerre en Ukraine et la crise énergétique en Europe, « le risque d’instabilité est trop élevé pour la plupart des gouvernements occidentaux », qui craignent qu’une critique trop sévère de Saied n’ébranle « une situation déjà précaire ».

L’Union africaine (UA) a également été absente. Comme l’a écrit Maram Mahdi, chercheuse à l’Institute for Security Studies, en décembre, le Conseil de paix et de sécurité de l’UA – mandaté pour traiter les conflits potentiels – est resté silencieux sur la Tunisie, probablement en partie parce que la Tunisie est actuellement membre du Conseil. Elle suggère que l’UA envisage de suspendre la Tunisie puisque les actions de Saied violent l’interdiction par l’UA des changements anticonstitutionnels de gouvernement, y compris le maintien anticonstitutionnel du gouvernement.

Mahdi a noté que la propre Cour africaine des droits de l’homme et des peuples de l’UA a déclaré le 22 septembre 2022 que les décisions de Saied violaient les droits de l’homme. La Cour a ordonné à la Tunisie d’abroger tous les décrets présidentiels et de revenir à la démocratie constitutionnelle dans un délai de deux ans. Mais cette décision reste inopérante sans le soutien du Conseil de paix et de sécurité.

Le FMI semble retenir le prêt que Saied souhaite obtenir jusqu’à ce qu’il s’engage dans des réformes. Pourtant, il semble peu probable qu’il change la direction de sa « Nouvelle République » pour plaire au FMI. Des interventions plus fortes de l’UA et d’autres forces extérieures pourraient aider, mais elles ne le feraient probablement que si les Tunisiens pesaient de tout leur poids derrière une initiative nationale pour résoudre la crise, conclut l’ISS.