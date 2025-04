Le chef de l’opposition israélienne, Yair Lapid, a vivement condamné la manière dont le gouvernement dirigé par Netanyahu a géré et gère la guerre en cours.

« Il est temps de reconnaître les faits : ce gouvernement est incapable de gagner la guerre », a déclaré Lapid dans un message publié sur X.

« Ils ont eu un an et demi, ils ont reçu le soutien total des Américains, le soutien total de l’opposition, et les excuses sont terminées », a-t-il lancé.

