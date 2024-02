L’approvisionnement en café signe un léger mieux

Un torréfacteur de la, place a déclaré, ce jeudi 22 février 2024, que le secteur du café a connu des crises depuis la période Covid en raison de facteurs internes et mondiaux.

Ila ajouté, sur Express Fm, que l’approvisionnement avant la crise du Covid se déroulait normalement, car les usines peuvent fournir les quantités dont elles ont besoin, avant de déterminer les quantités qui peuvent être obtenues alors que l’approvisionnement de l’Office tunisien du commerce diminuait.

Il a expliqué que les nombreuses accumulations et le manque de liquidités obèrent la capacité de l’Etat de fournir les quantités nécessaires, et a souligné l’impact des changements climatiques sur le café dans les pays producteurs, en plus du prix élevé depuis la guerre russo-ukrainienne conjugué à l’impact de l’aspect logistique et du coût élevé du transport.

Le torréfacteur a cependant, assuré u’une légère amélioration a été enregistrée depuis la visite du président de la République à l’Office du commerce de Tunisie, où de nombreuses données ont changé, et les quantités d’approvisionnement ont augmenté, notant que le ministère du Commerce a procédé à un inventaire de tous les établissements de café en effectuant des inspections pour pouvoir ensuite obtenir les quantités dont ils ont besoin.

« Il n’y a plus de file d’attente et de pression pour recharger le café pour être torréfié et vendu plus tard », a-t-il déclaré.