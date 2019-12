L’arbitre Hichem Razgallah dirigera le match en retard entre l’Espérance Sportive de Tunis et la JS kairouan, mardi 31 décembre au stade de Radès (14h00), pour le compte de la 13e et dernière journée du championnat de Tunisie de la ligue 1.

L’Espérance rappelle-t-on, occupe la 5ème place du classement avec 19 points en 7 matches joués et la JS Kairouan est 10e (12 points).