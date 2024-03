L’armateur chinois Cosco-Shipping retourne en Tunisie

une délégation du transporteur maritime chinois « Cosco-Shipping, dirigée par le vice-président de la compagnie, Hu Hua, a effectué une visite de travail, le jeudi 6 mars 2024 au port de Radès, en présence de l’agent maritime le La Société Tunisienne de Courtage notamment.

Cité sur la page Facebook de l’Office de la Marine Marchande et des Ports, le vice-président de l’entreprise chinoise a souligné, , l’importance croissante de l’Afrique du Nord pour le commerce européen dans la stratégie de la Chine, afin de relier l’Europe aux autres continents à travers trois réseaux (transport par mer, chemin de fer et réseau de stockage et de distribution).

Cette visite vise à rétablir l’activité de l’entreprise en Tunisie, après une absence de plus de 7 ans, et étudier la possibilité de créer une ligne maritime reliant le port de Radès aux pays européens et méditerranéens dans le cadre du développement des activités de l’entreprise en Afrique du Nord.