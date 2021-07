L’Armée déployée autour du siège de la BCT

Des unités mécanisées et de soldats de l’Armée nationale ont été déployées depuis ce vendredi matin dans tout le périmètre et les environs de la Banque centrale de Tunisie pour en assurer la sécurité, rapporte Mosaïque fm

Il a été décidé au début de cette semaine de charger l’institution militaire de prêter main forte à la protection de nombre d’institutions nationales, de souveraineté et de justice à l’instar du Parlement, de la présidence du Gouvernement et des Pôles judicaire financier et antiterroriste.