L’armée israélienne s’empare de « vastes zones » de Gaza , selon le ministre de la défense

Le ministre israélien de la défense, Israël Katz, a déclaré que le pays conserverait le contrôle d’une zone tampon entre Gaza et l’Égypte, y compris le corridor Philadelphie, même si un accord était conclu pour mettre fin à la guerre.

S’exprimant lors d’une visite au nouveau « corridor Morag » entre les villes de Rafah et de Khan Younis, dans le sud de la bande de Gaza, Katz a déclaré que le gouvernement israélien s’efforçait également de faire avancer le plan de Trump visant à déplacer de force les Palestiniens de la bande de Gaza.

« De vastes zones sont saisies et ajoutées aux zones de sécurité d’Israël, laissant Gaza plus petite et plus isolée », a déclaré Katz.

Il a brandi la menace de voir l’armée de « passer à des combats plus intenses dans toute la bande de Gaza jusqu’à ce que les otages soient libérés et que e Hamas soit vaincu ».

Les Palestiniens et les défenseurs des droits de l’homme ont rejeté cette proposition, estimant qu’elle s’apparentait à un nettoyage ethnique.

