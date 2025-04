L’armée pakistanaise abat  un drone indien au-dessus du Cachemire

L’armée pakistanaise a abattu un drone indien le long de la frontière de facto du Cachemire, a rapporté mardi la radio d’État d’Islamabad, une semaine après l’attaque la plus meurtrière contre des civils dans cette région contestée depuis des années.

L’armée indienne a également déclaré que les deux parties avaient échangé des tirs pour la cinquième nuit consécutive le long de la ligne de contrôle (LoC), une zone lourdement fortifiée de postes avancés à haute altitude dans l’Himalaya, a indiqué l’AFP.

Le Pakistan n’a pas confirmé dans l’immédiat l’échange de tirs, mais la chaîne publique Radio Pakistan a indiqué que l’armée avait abattu un « quadcopter » indien, estimant qu’il s’agissait d’une violation de l’espace aérien pakistanais.

Les relations entre les deux voisins dotés de l’arme nucléaire se sont effondrées après que l’Inde a accusé le Pakistan d’avoir soutenu une attaque dans le Cachemire administré par l’Inde le 22 avril, au cours de laquelle 26 hommes ont été tués.

Islamabad a rejeté cette accusation et les deux pays ont depuis échangé des coups de feu au Cachemire, se sont lancés des piques diplomatiques, ont expulsé des citoyens et ont ordonné la fermeture de la frontière.

L’avion indien sans pilote avait tenté d’effectuer une surveillance le long de la ligne de démarcation dans le secteur de Manawar, dans la région de Bhimber, selon le rapport de Radio Pakistan.

Il ne précise pas quand l’incident s’est produit. New Delhi n’a fait aucun commentaire.

- Publicité-