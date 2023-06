L’ARP pourrait, le cas échéant, examiner et adopter le budget de l’Etat, B.Bouderbala

Dans des déclarations lundi 19 mai à Radio Shems FM, le président de l’ARP Brahim Bouderbala a indiqué que l’ARP est habilitée , selon son règlement intérieur, le cas échéant, à prendre en charge l’examen et l’adoption du projet du budget annuel de l’Etat pour 2024, au cas où la deuxième chambre, le Conseil des régions et des districts, ne sera pas élu à temps, avant le 15 octobre, mais, a-t-il ajouté, le président de la république lui a assuré lors de l’audience du 16 juin que les délais à ce sujet seront respectés, tandis que les dispositions sont prises à divers niveaux pour élire et mettre en place la deuxième chambre dans les délais fixés.

- Publicité-