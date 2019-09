L’arrière droit de la sélection libyenne Ali Maatoug s’engage au Stade Tunisien pour un an

L’arrière droit de l’équipe nationale Libyenne de football, Ali Maatoug, s’est engagé avec le Stade Tunisien pour un an sous forme de prêt avec option d’achat, annonce le club du Bardo, mardi.

Maatoug en provenance d’Al Ahly Tripoli, a également évolué à Al Hilal et Al Ahly Benghazi.

Après deux journées de la ligue 1 le Stade Tunisien compte un point avec une défaite devant le Club Africain (0-3) et un nul blanc, face au nouveau promu le CS Chebba.