L’Art Rue organise une projection-débat en ligne du film « Lettres du Continent »

La fabrique d’espaces artistiques l’Art Rue organise ce mercredi 21 octobre à 19h dans le cadre de sa programmation digitale « DPDW, » une projection-rencontre autour du film « Lettres du continent » des Studios Kabako. Cette diffusion aura lieu en live sur la page facebook de l’Art Rue.

Ils vivent et créent à Tunis, Dakar, Lagos, Moroni, Dar es Salaam, Maputo ou Kinshasa… La crise est passée par là, sanitaire, économique, politique, mais pour certains, la crise est là depuis si longtemps qu’ils sont devenus magiciens… Là où il.elle vit, rêve et travaille, chacun raconte à sa façon son quotidien, les difficultés, les inquiétudes, les espoirs, les impasses et les parades et réaffirme plus que jamais la nécessité de créer, ici, maintenant, envers et contre tout…

Ecrites en mai-juin 2020, ces 21 lettres témoignent comme autant d’autoportraits d’une nouvelle génération de danseurs, chorégraphes, performeurs, metteurs en scène qui jonglent avec leurs contextes pour mieux inventer et partager les récits d’un continent en pleine mutation.

La projection du film sera suivie par la rencontre « virtuelle » entre le danseur, chorégraphe et metteur en scène congolais Faustin Linyekula et Hamdi Dridi et Christiana Tabaro qui ont participé au film.