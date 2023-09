Lassaad Yaacoubi rend le tablier….syndical

Le secrétaire général de la Fédération générale de l’enseignement secondaire, Lassaad Yaacoubi, a déclaré, jeudi, qu’il a choisi de terminer sa carrière syndicale.

Dans une déclaration à Al-Jawhara , il a expliqué que deux raisons principales l’ont amené à prendre cette décision, d’abord, son inébranlable foi dans l’alternance dans l’exercice des responsabilités, et la nécessité de « remettre le flambeau à une nouvelle génération de syndicalistes », et ensuite la conviction qu’il a « offert au secteur ce qu’il pouvait au niveau syndical, en plus des sacrifices consentis aux dépens de sa vie personnelle et familiale ».

Il convient de noter que Yaacoubi a assumé la charge de secrétaire général du Syndicat de l’enseignement secondaire le 11 janvier 2012, terminant le mandat de Sami Tahri (qui avait rejoint alors le bureau exécutif de l’UGTT (2012-2014). Puis il a été élu secrétaire général de la Fédération de l’Enseignement secondaire (2014-2019).