Lassaad Yacoubi objurgue le gouvernement

Le secrétaire général de la fédération de l’enseignement secondaire, Lassaad Yacoubi, a sommé le gouvernement en place de tenir ses engagements et d’ « achever l’accomplissement de son devoir », selon ses dires, l’avertissant que « au cas où les accords signés ne seraient pas mis en application, le syndicat, comme à son habitude, aura recours aux mécanismes militants légaux pour défendre les droits des enseignants ».

S’exprimant vendredi sur Mosaïque fm, il a affirmé que « le syndicat est en train d’exercer des pressions sur le gouvernement et le ministère de l’Education pour éviter qu’ils dévient vers un processus dans lequel les enseignants ne souhaitent pas être entraînés ».

Il a souligné que le syndicat a géré de manière positive l’ouverture de l’année scolaire eu égard à l’étape transitoire et à l’épisode électoral, malgré le retard mis dans l’application de l’accord et le défaut de décaissement de la prime de rentrée scolaire et la non parution d’une partie des décrets relatifs à l’accord en question.