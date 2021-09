L’ATB fait son cleaning, et continue de financer l’économie avec presque 6 Milliards DT en crédits

C’est avec un total produits d’exploitation de 281,6 MDT que la banque ATB terminait le 1er semestre de son exercice 2021. Après des charges de 151,625 MDT, c’est un PNB de 129,426 MDT que la banque dégage, presque semblable à celui de la même période de l’exercice 2020 (132,9 MDT). Et c’ est ainsi un résultat d’exploitation, après plus de 32 MDT en différentes dotations aux provisions en cleaning de son bilan et 56,7 MDT de salaires en hausse d’un peu plus de 2 MDT, de seulement 1,259 MDT. L’ATB n’en a pas moins terminé le 1er semestre 2021, bénéficiaire de 1,660 MDT. Un bénéfice cependant qui est loin des 5,134 MDT de la même période de 2020.

Notons que l’ATB n’en a pas moins continué de financer l’économie du pays. En effet, le total brut des crédits accordés à sa clientèle, plus de 5,9 Milliards DT, a même légèrement dépassé de chiffre de la même période de l’exercice 2020 et qui était de 5,7 Milliards DT. L’ATB continue aussi de bénéficier de la confiance des déposants tunisiens, avec 5,963 Milliards collectés auprès de la clientèle à fin juin 2021, contre 5,6 Milliards DT à fin juin 2020. Les liquidités et équivalents de liquidités chez l’ATB, ont atteint au 30 juin 2021 un solde positif de 387, 912 MDT contre un solde négatif de 13, 036 MDT au 30 juin 2020.