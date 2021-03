L’ATFD accuse les autorités tunisiennes de violence

L’Association tunisienne des femmes démocrates (ATFD) a accusé les autorités actuelles, dans une lettre adressée lundi à la Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur la violence contre les femmes, ses causes et ses conséquences, Dubravka Šimonović de pratiquer la violence, d’être impliquées avec ses auteurs et de ne pas appliquer les lois la concernant, notamment la loi N ° 58 de 2017. Dans la lettre, l’association a mis le point sur l’augmentation de la violence contre les femmes, en particulier les militantes féministes et les parlementaires, considérant que le système de gouvernement en Tunisie encourage l’impunité , ce qui a fourni, selon elle, un environnement propice à la violence. Ce message intervient suite à ce que l’association a considéré comme un manquement par l’Etat à ses obligations en matière de prévention et de protection des victimes de violences, ainsi que le désaveu flagrant de sa responsabilité pour mettre un terme à l’impunité des agresseurs. L’association a, également dénoncé la violence exercée de la part de la coalition « Al Karama » contre des députés femmes dont Samia Abbou et Abir Moussi ainsi que la violence exercée par un député du mouvement Ennahdha contre des manifestantes devant le parlement. L’association a aussi mis en garde contre la vague d’arrestation de plusieurs jeunes ayant participé à des mouvements de protestation dont notamment Rania Amdouni condamnée à 6 mois de prison ferme.

