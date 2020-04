l’Athletic Bilbao baisse les salaires de ses joueurs

L’Athletic Bilbao a annoncé mercredi avoir trouvé un accord avec ses joueurs en vue d’une baisse de leurs salaires, afin d’atténuer les effets économiques causés par la pandémie de coronavirus.

“La baisse du salaire annuel sera de 17% si la compétition ne peut pas reprendre et de 6% si le championnat reprend à huis clos”, détaille sur son site web le club basque, dixième du championnat d’Espagne avant l’interruption de celui-ci mi-mars pour cause de COVID-19.

“Les joueurs de l’équipe première masculine de l’Athletic Club, sous l’impulsion de leurs capitaines, dans un geste de responsabilité et de grand engagement, ont accepté de réduire volontairement et significativement leur rémunération en raison des circonstances qui peuvent affecter la fin de la saison sportive 2019-20”, ajoute le club également qualifié pour la finale de la Coupe du Roi, reportée à une date encore inconnue.

Avant l’Athletic Bilbao, un autre club basque, la Real Sociedad avait annoncé il y a quelques jours une baisse des salaires de ses joueurs. Une mesure déjà adoptée par les grosses écuries que sont le FC Barcelone, le

Real madrid et l’Atletico Madrid. Avec 177.633 cas et 18.579 décès selon le dernier bilan, l’Espagne est

l’un des pays les plus touchés par la pandémie.