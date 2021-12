L’avenir de la Tunisie serait-il aussi incertain qu’on le dit?

Une « décennie noire », ce sont les termes utilisés par le président de la République, Kais Saied, pour qualifier la période de 2011 à 2021 qui a mis le gouvernement à genoux et qui représente une « menace imminente » – une menace justifiant, naturellement, la période annoncée de mesures exceptionnelles, le 25 juillet. .

En résumé, l’état d’exception est une manière pour le chef de l’Etat tunisien de rompre avec tout ce qui s’est passé depuis le 14 janvier 2011, estime le site « Middle East Eye, sous la plume de l’écrivain tuniso-français Hatem Nafti .

Et ce qui s’est passé, ce n’est ni la crise sanitaire mondiale qui a paralysé les hôpitaux tunisiens, ni les disputes politiques sur la répartition du pouvoir entre le président, le chef du gouvernement et le parlement, et encore moins les résultats des élections présidentielles de 2019. C’est tout le système politique érigé depuis l’éviction de Ben Ali qui, selon Saied, a échoué.

La feuille de route qu’il a annoncée pour sortir de la crise comprend inévitablement une nouvelle constitution, un nouveau parlement et de nouvelles institutions de l’Etat. Seul le président restera en place – bien qu’il soit lui-même un produit du système politique instauré après la révolution – et aucune nouvelle élection présidentielle ne sera organisée, note MEE.

En fait, la question des libertés publiques, affaiblies par une succession de régimes corrompus et autocratiques, est vite posée. Dans la décennie qui suit la révolution, les gouvernements successifs, qui privilégient les réformes institutionnelles au détriment des questions économiques et sociales, voient apparaître des partis qui exigent un retour en arrière, quitte à sacrifier les libertés politiques et la démocratie.

Un soutien en perte de vitesse

Ce discours a servi les intérêts d’une troisième faction – et l’appel à un nouveau projet autoritaire pour le pays. En bref, la diabolisation de l’ensemble de la décennie post-révolutionnaire revient à jeter le bébé – du progrès démocratique et de la réforme – avec l’eau du bain.

Au lendemain du 25 juillet 2021, une grande partie de la classe dirigeante, des médias et de la société civile a considéré, dans une certaine mesure, l’approche radicale du président comme un mal nécessaire pour empêcher le pays de sombrer dans un chaos encore plus grand.

Mais hormis quelques partis politiques ayant peu ou pas de poids électoral, le soutien au projet de Saied s’amenuise, affirme le site qui ajoute que la puissante fédération syndicale UGTT, autrefois pro-Saied, s’oppose aujourd’hui ouvertement à l’autoproclamé président-fort. Et le sentiment est réciproque. Cependant, des personnalités proches de Ben Ali, comme l’ancien ministre et fidèle du régime Sadok Chaabane, ont manifesté un soutien enthousiaste au nouveau dirigeant de Carthage.

Depuis qu’il a déclaré l’état d’exception, Saied a entrepris de démanteler le système de contrôle et d’équilibre, en s’appuyant sur un petit nombre de faits établis pour discréditer tout un organe de gouvernement. Le Parlement et l’Autorité de lutte contre la corruption ont payé un lourd tribut, l’Instance supérieure des élections (ISIE), le Conseil supérieur de la magistrature et les autorités locales ont également été mis à mal.

La répartition du pouvoir, l’un des principaux acquis de la révolution, risque d’être détruite. Le pouvoir exécutif risque de voir son pouvoir s’éroder, la supervision des élections risque de revenir au ministre de l’intérieur et le pouvoir judiciaire indépendant pourrait retomber sous le contrôle du gouvernement.

Des exceptions troublantes

Bien que la liberté d’expression n’ait pratiquement pas été restreinte jusqu’à présent, plusieurs signes troublants indiquent que cela pourrait changer. D’une part, Saied refuse de répondre aux questions de la presse locale, se contentant de publier des vidéos sur la page Facebook officielle de l’exécutif.

Jusqu’à présent, il n’y a pas eu de refonte majeure de la politique socio-économique. Malgré les accents nationalistes du discours officiel tunisien, les discussions avec le Fonds monétaire international sont toujours en cours.

En juillet 2020, Saied a promulgué un projet de loi controversé sur le recrutement dans le secteur public, soutenu par le Parlement contre l’avis du premier ministre de l’époque, Elyes Fakhfakh, ouvrant la porte au recrutement de diplômés universitaires sans emploi depuis plus de 10 ans.

Il a cependant changé d’avis, estimant que la loi était inapplicable. Le mouvement de protestation qui s’en est suivi à Agareb a été réprimé à coups de gaz lacrymogène, et les tentatives d’immigration clandestine en provenance de Tunisie se sont accélérées.

Ainsi, 11 ans après la révolution du 17 décembre 2011, l’avenir de la Tunisie semble plus incertain que jamais. Avec des partis politiques dominants qui en ont déçu plus d’un, et un président de plus en plus enclin à l’exercice du pouvoir personnel, l’expérience démocratique tunisienne risque d’être reléguée aux oubliettes de l’histoire, conclut MEE.