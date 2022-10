LCA (2e tour préliminaire aller) : défaite sur le fil de l’US Monastir face à Al Ahly

L’Union Sportive Monastirienne a concédé une défaite sur le fil face à Al Ahly d’Egypte (0-1), en match aller du deuxième tour préliminaire de la Ligue des champions d’Afrique de football, disputé dimanche au stade Mustapha Ben Jannet à Monastir.

Devant des gradins pleins à craquer, les coéquipiers de Béchir Ben Said ont réussi à tenir forte tête au géant égyptien jusqu’au dernier souffle de la rencontre, mais un coup franc sifflé dans les arrêts du jeu par l’arbitre zambien Sikazwe au profit d’Al Ahly leur a été fatal.

Ali Maaloul qui a été chargé de l’exécuter, a bien servi Mohamed Abdelmonem dans la surface qui, d’une tête, place le ballon dans les filets de Ben Said et offre la victoire aux siens, à une semaine du match retour prévu au Caire.

L’autre représentant tunisienne dans cette compétition, l’Espérance de Tunis, affronte en ce moment les Nigérians de Plateau United à Abuja.

