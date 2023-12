LCA (Phase de poules/4e J/Gr C): L’Etoile du Sahel arrache le nul face à Al Hilal du Soudan (1-1)

L’Etoile Sportive du Sahel a arraché l’égalisation (1-1) dans le temps additionnel face à la formation soudanaise d’Al Hilal (1-1), en match comptant pour la 4e journée de la phase de poules de la Ligue des champions d’Afrique de football, disputé mardi soir à Dar Essalam, en Tanzanie.

Menés dès la 45e minute suite à l’ouverture du score sur une tête de Pape Ndiaye, les étoilés n’ont pu rétablir l’égalité que dans les arrêts du jeu grâce à Salah Barhoumi (90+2) arrachant ainsi le nul face aux Soudanais qu’ils avaient battus lors de la précédente journée à Sousse (1-0).

Dans l’autre match du groupe, disputé plus tôt à Luanda, l’Espérance de Tunis et les Angolais de Petro Atlético n’ont pu se départager (0-0).

A l’issue de cette journée, l’Espérance de Tunis conserve sa deuxième place avec 5 points derrière Petro Atlético, leader (8 points), tandis que l’Etoile du Sahel partage la troisième position avec son adversaire du jour avec 4 points chacun.

Les résultats

Groupe C

4e journée

Petro Atlético – Espérance 0-0

Al Hilal – Etoile du Sahel 1-1

Classement : PTS J

Petro Atlético 8 4 Espérance ST 5 4 Al Hilal 4 4 Etoile du Sahel 4 4