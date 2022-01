Le 25 juillet, une dérive « conforme à la volonté du peuple » !

L’absence de progrès politique en Tunisie, liée à une crise économique provoquée par des mesures d’austérité, continue de hanter la nation. La pandémie de COVID-19 a encore aggravé la situation. Alors que la Tunisie dépend fortement de l’industrie du tourisme – le secteur du tourisme représente généralement près de 14 % du PIB – il a fortement piqué du nez ces dernières années, frôlant une valeur négative dans le PIB. Les restrictions sur les voyages ont entraîné la perte de milliers d’emplois liés à l’industrie et aux services touristiques, ainsi qu’un afflux de travailleurs migrants vers l’Europe. C’est par ce tableau si sombre par bien des côtés que McGill International Review (MIR) a garni une analyse de la situation politique qui prévaut en Tunisie

- Publicité-

Pour tenter de résoudre cette situation, a-t-il rappelé, le président de la République, Kais Saied a suspendu le parlement le 25 juillet avec l’aide de l’armée et a renvoyé le chef du gouvernement en même temps qu’il a mis entre parenthèses l’immunité parlementaire des députés et déclaré qu’il gouvernerait par décret.

Alors que les critiques ont décrit sa récente prise de pouvoir comme une tentative de coup d’État, Saied et ses partisans ont jugé ses actions nécessaires pour mettre fin à la corruption et à la paralysie gouvernementale « après des années de querelles politiques et de stagnation économique ». L’intervention de Saied était en partie une réponse à la série de manifestations anti-gouvernementales exigeant la dissolution du parlement. Les théâtres politiques constants des politiciens et leur incapacité à résoudre les problèmes persistants tels que le chômage et la faim ont conduit à une demande croissante de réforme politique désespérée.

En fait, Saied conserve une majorité de soutien de la part de la population tunisienne, fait observer MIR. Ancien professeur de droit, il est apparu comme un leader populiste capable d’apporter des changements institutionnels révolutionnaires. Peu après sa prise de pouvoir en juillet, des milliers de Tunisiens se sont rassemblés dans la capitale pour montrer leur soutien à la décision de Saied de suspendre le parlement.

Une nomination en guise de stratagème

Si les actions de Saied ont été accueillies avec joie par ses partisans, des milliers de Tunisiens se sont également rassemblés près du parlement suspendu pour protester contre ce coup de force. Ils ont exigé le rétablissement du Parlement et le retour à un régime démocratique normal, conforme à la Constitution. Les manifestants ont également réclamé la liberté d’expression, reprochant à l’État d’imposer des restrictions aux déplacements et d’employer les forces de police pour réguler le nombre de personnes participant aux manifestations.

En octobre, Saied a nommé Najla Bouden Romdhane au poste de cheffe du gouvernement. Son absence d’affiliation politique a conduit de nombreuses personnes à soupçonner que sa nomination n’était qu’un stratagème pour détourner l’attention de la communauté internationale en nommant la première femme cheffe du gouvernement de Tunisie. Un certain nombre d’hommes politiques ont été arrêtés pour des attaques verbales contre Saied et pour « conspiration contre la sécurité de l’État », tandis que d’autres ont fait l’objet d’interdictions de voyager.

On ignore encore si le président Saied conservera son titre de héros populiste ou s’il se transformera en un dirigeant autoritaire qui entraînera un nouveau recul de la démocratie en Tunisie, se demande McGill International Review . La censure croissante et le recours de plus en plus fréquent à la force brutale par la police montrent des signes évidents d’un régime dictatorial. Pourtant, le soutien incessant de la majorité des Tunisiens à Saied suggère que ses politiques sont, jusqu’à présent, conformes à la volonté du peuple.

Le site canadien MIR prend cependant soin de rappeler que malgré les violations persistantes des droits de l’homme et la corruption en Tunisie, les régimes autoritaires de Bourguiba et de Ben Ali ont tous deux été soutenus par les puissances occidentales, telles que les États-Unis et la France, en raison de leurs politiques pro-occidentales.

Les observateurs internationaux ont généralement perçu la Tunisie comme étant politiquement et économiquement stable, mais ces évaluations positives n’ont pas pris en compte les politiques économiques qui ont fait profiter les copains du régime aux dépens du peuple, qui a continué à souffrir du chômage et des disparités économiques régionales. Seuls des rapports ultérieurs de la Banque mondiale ont révélé l’ampleur des entreprises et des bénéfices nets du secteur privé dominés par les seuls membres de la famille de Ben Ali.