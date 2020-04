Le 27 mai ou le 3 juin comme date de reprise des compétitions nationales

Le sort de l’actuelle saison de basket-ball a été au centre d’une réunion par vidéoconférence, qu’a eue ce samedi, le président de la Fédération tunisienne de basket-ball (FTBB), Ali Benzarti, avec les présidents des sections basket-ball des différents club de la Nationale A professionnelle.

Cette réunion a débouché sur un accord stipulant la reprise du championnat et de la coupe dès la levée du confinement imposé par les autorités compétentes.

La FTBB a, par la même occasion, annoncé une série de décisions:

– Proposer la date du 27 mai ou du 3 juin 2020 comme date de reprise (à huis clos) des compétitions nationales et le 21 ou le 28 juin comme date de clôture de la saison. La décision finale reste du ressort de l’autorité de tutelle.

– Exonération des dus de tous les clubs envers la FTBB.

– Réduction à hauteur de moitié (50pc) des salaires des joueurs à compter du mois de mars et jusqu’à la fin de la saison.

– Les contrats des joueurs ne prennent fin qu’après le parachèvement de toutes les compétitions et la fin de la saison en cours.

– Solliciter un budget complémentaire au profit des sections de basket-ball auprès du ministère de tutelle.

– Assurer le transport des clubs au cas où leurs salles demeurent à la disposition du ministère de la santé.

– Interdire aux joueurs toute forme de grèves et chaque contrevenant sera exclu de la sélection et traduit devant le conseil de discipline.

Ali Benzarti a, par ailleurs, annoncé un certain nombre de conditions que les présidents des clubs sont tenus de remplir, à savoir:

– Intervenir auprès des autorités concernées pour procéder à la désinfection de la salle (parquet, vestiaires..).

– S’assurer que tous les intervenants (arbitres, staffs techniques…) portent des bavettes. Les arbitres doivent se rendre aux salles en étant vêtus de leurs tenues pour éviter de passer par les vestiaires et doivent demeurer sur le parquet entre les mi-temps.

– Toute personne accédant à la salle doit au préalablement faire nécessairement usage du gel désinfectant.

– Le médecin de l’équipe doit avant chaque match prendre la température des joueurs et des membres des staffs techniques et administratifs et en informer le commissaire du match.

– La FTBB autorise les clubs à diffuser leurs matches qu’ils soient disputés à domicile ou en déplacement, en live streaming via leurs pages facebook respectives.