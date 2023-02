Le 2ème ‘salon Made in Algeria s’est tenu en  Libye

La deuxième édition du salon Made in Algeria a débuté mercredi à Tripoli.

L’exposition s’est poursuivie jusqu’au 11 février, avec la participation de plus de 50 entreprises algériennes, avec la zone franche de Misrata comme partenaire stratégique.

Cette manifestation vise à renforcer les relations économiques et commerciales, à échanger des expériences entre les secteurs privés des deux pays, et à forger des partenariats qui contribuent à élever le niveau des échanges commerciaux et à faire bouger la machine des investissements.