Le 9 décembre, AMI deviendra BNA Assurance

L’Assemblée Générale Extraordinaire, à réunir le 9 décembre prochain, devrait décider le changement de la dénomination sociale de la Société en adoptant la nouvelle dénomination sociale suivante « BNA Assurances ». Ce changement suppose que la banque publique BNA, avait auparavant complété le rachat d’au moins 51 % de l’ancienne assurance Ittihad, dans le capital de laquelle d’autres privés sont actionnaires, dont notamment le groupe Bouchammaoui. Or, le communiqué de cette entreprise, hors-cote en bourse, ne donnait aucun détail, mais on apprend que la BNA détient déjà un peu plus de 51 % d’AMI, qui devient de fait filiale assurance de la BNA et fait à ce titre son « Re-Branding » en BNA assurance.

