Le baril de pétrole à 300 dollars dans un mois, selon un expert tunisien

L’expert international dans le secteur pétrolier, Mahmoud El May, a jugé fort probable une hausse du prix du baril de pétrole D’ici un mois, le cours du baril pourrait atteindre 300 dollars », a-t-il déclaré sur Express fm.

La production du pétrole iranien reprendra sa vitesse de croisière d’ici une semaine, avec une moyenne de 3 millions de baril par jour, a-t-il souligné tout en estimant que les négociations entre la Russie et l’Ukraine prendraient du temps, notant que l’annonce de Vladimir Poutine présage une guerre qui se poursuivra pendant de longs mois, voire des années.

L’expert a appelé à former un gouvernement de crise après la hausse du prix du baril de pétrole pour atteindre 106 dollars, rappelant que le gouvernement tunisien a élaboré la loi des finances 2022 en référence à l’ancien prix du baril, soit 75 dollars le baril.

El May a souligné que cette crise sera planétaire et ses impacts en Tunisie seront très douloureux, appelant toutes les parties à discuter des répercussions de l’augmentation des prix des carburants et à rationaliser les dépenses.

Et d’ajouter que les prix des carburants seront en hausse et qu’ils augmenteront de 5% par mois.