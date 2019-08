Le bénéfice d’Attijari Leasing s’effondre

Les états financiers intermédiaires d’Attijari Leasing (filiale d’Attijari Bank) pour l’exercice 2019, font apparaître un total bilan de 572,186 MDT et un bénéfice net de la période s’élevant à 0,582 MDT. A la lecture de ces états, on remarque que les revenus de l’entreprise ont quelque peu augmenté, passant de 26,159 MDT à fin juin 2018, à 27,594 à la fin du 1er semestre de l’exercice 2019. Le produit net de l’entreprise était pourtant en baisse. Il passait de 10,028 à 8,427 MDT.

Jusque-là, tout allait presque bien, le total des charges d’exploitation ayant été maîtrisé à plus ou moins 5 MDT. Mais à l’exploitation déjà, le résultat était presque divisé par deux, passant de 4,7 à 2,7 MDT d’une période (1er semestre 2018) à l’autre (1er semestre 2019). Mais cela était avant provision. L’entreprise de leasing avait dû augmenter d’un peu plus de 1 MDT, ses provisions sur risques clients et résultats des créances radiées (1,9 MDT contre 0,86 MDT). Provision aussi de 88,3 mDT sur les risques divers, après une moindre provision au même titre en 2018, de 58,2 mDT. Des provisions, en tout cas, qui donneraient à croire qu’Attijari Leasing ne maîtrise plus son risque client et ne réussit toujours pas le choix des clients, pour minimiser ce risque. Résultat des courses, le bénéfice de l’entreprise s’effondre de presque 2 MDT, passant de 2,597 MDT en juin 2018, à seulement 0,581 MDT à fin juin 2019.