Le Bénin reçoit l’appui du FMI pour son programme de développement

Une mission du FMI a séjourné au Bénin pendant 15 jours pour évaluer le Programme économique et financier et la facilité élargie de Crédit, un accord conclu avec le Bénin en juillet 2022 d’un montant de 396 milliards de FCFA pour une durée de 42 mois au lieu des 36 habituels. Il s’agissait de la deuxième revue du programme, toutes les cases ont été cochées, ce qui valide le deuxième décaissement.

La mission s’est achevée le 5 avril avec les conclusions présentées par le chef de mission, le Camerounais Constant Lonkeng : « Tous les critères du programme ont été respectés de façon exemplaire avec des marges en plus. Il y aura un décaissement de 68 millions de dollars qui va au budget de l’État, ce qui portera le décaissement à 360 millions de dollars, plus de la moitié de l’enveloppe globale. Ceci est inédit, généralement les décaissements sont graduels, c’est une marque de confiance que le FMI porte au gouvernement du Bénin ».

Plusieurs indicateurs de suivi ont été évalués : les experts du FMI ont regardé le solde primaire, les arriérés de paiements de la dette intérieure, les dépenses sociales prioritaires et le niveau de la dette. Sur la dette, l’opposition et les Béninois ont souvent accusé Patrice Talon et son ministre des Finances d’endetter lourdement le pays. L’appréciation du FMI est la suivante : « 40% des pays de l’Afrique subsaharienne sont à un niveau de risque d’endettement élevé. Le Bénin est à un risque d’endettement modéré. L’endettement dans le programme sera maintenu à ce niveau-là ».