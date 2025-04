Le BFPME accuse des pertes cumulées de l’ordre de 126,6 millions DT à fin 2023

La Banque de Financement des Petites et Moyennes Entreprises (BFPME) a accusé des pertes cumulées estimées à 126,7 millions DT à fin 2023, selon les derniers états financiers publiés, récemment, sur le portail électronique du Conseil du Marché Financier (CMF).

Les états financiers ont fait ressortir la baisse du résultat de l’exercice passant de 12,8 millions DT à 16,2 millions DT entre 2022 et 2023. Cela est dû principalement à la régression des produits d’exploitation bancaire au cours de la même période, passant de 12,2 millions de dinars à 10,5 millions de dinars, tandis que les frais de personnel ont cru à 12,6 millions de dinars, soit 77,8% des pertes, ce qui signifie que l’activité de la banque n’est pas en mesure de couvrir ses frais de personnel.

D’autre part, les données ont révélé que la valeur des crédits accordés aux clients sans garanties a été estimée à 353,3 millions DT, à fin 2023, étant donné que la valeur brute des créances sur la clientèle à la même date s’est élevée à 432,7 millions DT, et ce, parallèlement à des garanties reçues de la clientèle qui n’ont pas dépassé 79,4 millions DT.

L’évaluation du système de contrôle interne mis en place au sein de la banque a permis d’identifier des insuffisances liées essentiellement à l’inefficacité des structures de contrôle permanent et périodiques et à l’insuffisance des moyens humains, des outils de suivi et des méthodes d’analyse des risques encourus. Ils ont, également, noté l’absence de l’actualisation et du rapprochement des résultats de l’inventaire avec les garanties inscrites au niveau de l’état des engagements.

Le rapport des commissaires aux comptes a rappelé que la banque est tenue, en vertu des dispositions de l’article 388 du Code des sociétés commerciales, de réduire ou d’augmenter le capital d’un montant égal au moins à celui des pertes. Le rapport spécial des commissaires aux comptes a souligné que la rémunération mensuelle brute du Directeur Général est de 5.700 dinars, outre une voiture de fonction et un quota mensuel de 500 litres de carburant.

La BFPME est un établissement de crédit créée sous forme de société anonyme par acte sous seing privé enregistré le 25 février 2005. Elle a été autorisée à exercer son activité, en qualité de banque, par arrêté du Ministre des Finances du 28 février 2005 et ce conformément aux dispositions de l’article 8 de la loi nº 2001-65 du 10 juillet 2001 telle qu’abrogée par la loi nº 2016-48 du 11 juillet 2016, relative aux banques et aux établissements financiers.

Son activité consiste essentiellement à Octroyer des financements particulièrement en partenariat avec les établissements de crédit, supporter, en partie, les risques encourus par les banques qui financent les projets à travers l’octroi de garantie et participer dans le capital des petites et moyennes entreprises existantes ou à créer.