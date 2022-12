Le bilan du sommet de la Francophonie de Djerba au centre d’une entrevue entre Jerandi et l’envoyé spécial de l’OIF

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens de l’étranger, Othman Jerandi a reçu, mardi, le conseiller politique et diplomatique de la Secrétaire générale de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), l’ambassadeur Desiree Nyaro Herrera, en sa qualité de son envoyé spécial, porteur d’un message à l’adresse du président de la République, Kaïs Saïed, actuel président du Sommet de la Francophonie.

Cité dans un communiqué du département, l’envoyé spécial de l’OIF s’est félicité du « succès retentissant » du 18e Sommet de la Francophonie, abrité à l’île de Djerba les 19 et 20 du mois de novembre dernier, aussi bien en termes d’organisation et que du bilan, estimant que le sommet de Tunis représente « une étape charnière » dans la promotion de l’action l’Organisation.

« La remarquable et éminente participation dont a été témoin le sommet de Tunis, notamment au niveau des chefs d’État et de gouvernement, dépasse de loin le niveau de participation lors des sommets précédents et vient affirmer à nouveau le rôle pionnier de la Tunisie au sein de l’espace francophone. », a fait savoir l’émissaire spécial de la SG.

Prenant la parole, Jerandi a de son côté salué le dialogue « franc et constructif » instauré lors des assises du 18e Sommet de la Francophonie et les décisions et documents de référence y découlant, dont notamment la Déclaration de Djerba, mettant l’accent sur l’importance de veiller autant que possible au suivi de la mise en œuvre des décisions et recommandations issues de ce sommet.