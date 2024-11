Le budget du Conseil supérieur provisoire de la magistrature revu à la baisse

Le Conseil supérieur provisoire de la magistrature (CSM) a décidé de réduire son budget proposé pour l’exercice 2025 par rapport à celui de 2024. Le budget s’élève à 1,576 million de dinars, contre 2,207 millions de dinars en 2024, soit une réduction globale de 631 mille dinars, selon le premier vice-président du CSM, Abdessalem Mehdi Grissia.

Lors de l’examen, jeudi, en plénière conjointe, du projet de budget du CSM, Grissia a expliqué que cette réduction est due à une baisse des dépenses liées aux carburants et aux salaires ainsi qu’à l’absence de dépenses d’investissement et à la réduction des dépenses jugées non essentielles par le Conseil provisoire.

A noter que les dépenses proposées dans le projet de budget du CSM se répartissent comme suit :

450 mille dinars pour les dépenses de rémunération, contre 600 mille dinars en 2024, soit une baisse de 25 pc

1,119 million de dinars pour les frais de gestion, contre 2,3 millions DT en 2024.

7 000 DT pour les dépenses d’intervention.

Selon Grissia, le budget 2025 a été élaboré en se basant sur les résultats de l’exécution des budgets des années 2022 et 2023, ceux du premier semestre 2024, ainsi que sur la circulaire du chef du gouvernement relative à l’élaboration du budget de l’État pour 2025.

Cette circulaire recommande davantage d’efforts pour maîtriser la masse salariale, tout en limitant les dépenses de gestion, a-t-il dit.

Concernant le fonctionnement du CSM, Grissia a souligné que le Conseil propose également des réformes pour améliorer le fonctionnement de la justice, garantir son indépendance et donner un avis sur les textes législatifs liés au système judiciaire, conformément à l’article 11 décret-loi n° 2022-11 du 12 février 2022, relatif à la création du Conseil supérieur provisoire de la magistrature.

- Publicité-